Mais de 400 pessoas participam do ‘Almoço Solidário’, na Colônia Antônio Aleixo

A programação do “Natal do Abraço”, com o projeto Almoço Solidário, chegou nesta terça-feira, 17/12, à cozinha comunitária, na Colônia Antônio Aleixo, zona Leste, e reuniu ao menos 400 pessoas, a maioria crianças. Música, dança, personagens da época, como o Papai e a Mamãe Noel, além de um cardápio especial fizeram a alegria de quem pôde desfrutar deste que é o terceiro eixo da programação de Natal, da Prefeitura de Manaus.

Coordenado pelo Fundo Manaus Solidária, o Almoço Solidário é realizado em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), que oferece, diariamente, 1.200 refeições gratuitas a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Entre essas pessoas, está a dona de casa Ruth Pessoa da Silva, 48, que participou pelo segundo ano seguido do Almoço Solidário. Avó de oito netos, ela levou todos para participarem da festa natalina.

“Essa festa é muito boa, é maravilhosa para todos nós. Eu e minhas duas filhas almoçamos aqui todos os dias, e hoje elas esqueceram da festa. Liguei e disse para virem participar, para virem festejar porque está tudo maravilhoso. Sou grata à prefeitura por este momento aqui. Estamos felizes, meus netos ficaram felizes e isso é maravilhoso”, disse.

Titular da Semasc, Conceição Sampaio ressaltou a alegria das pessoas em receber a programação do “Natal do Abraço” e, mais do que isso, o compromisso do prefeito Arthur Neto e da presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, em proporcionar momentos que regozijam a alma e fortalecem a dignidade das pessoas.

“Há tanta alegria no Natal do Abraço que é visível até nas fotos, por elas a gente consegue sentir isso. O olhar das pessoas, da garotada, das mães, dos pais, de pessoas que, infelizmente, vivem sozinhas no mundo. A gestão que o prefeito Arthur Neto vem fazendo é uma gestão com valor, oferecendo dignidade a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. E podemos ver isto, em um momento como este, a gratidão dessas pessoas, que por aqui passam diariamente”, afirmou.

A secretária falou ainda sobre a importância das cozinhas comunitárias na vida das pessoas, sobretudo das que menos têm e sobre o trabalho desenvolvido pela presidente do Fundo Manaus Solidária. “O trabalho que a dona Elisabeth desenvolve é um trabalho social de resgate, de fortalecimento às instituições, garantindo condições a elas para que ajudem ainda mais a população. Todo esse esforço tem muito valor, porque é isso que dá dignidade e oportunidade a quem mais precisa”, finalizou.

Natal do Abraço

O “Natal do Abraço” possui três eixos de atuação. O primeiro eixo é o “Espírito de Natal”, que trata sobre a ornamentação da cidade; o segundo eixo é o “Noites Felizes”, que consiste na programação cultural com apresentação de corais, fanfarras e grupos musicais em diversas áreas da cidade; e o terceiro eixo são os “Almoços Solidários”, em que são promovidos almoços natalinos em áreas periféricas da cidade com pessoas, reconhecidamente, em situação de vulnerabilidade social.