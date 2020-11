Mais de 3,5 mil urnas eletrônicas são distribuídas nas zonas eleitorais de Manaus

As urnas eletrônicas para as Eleições 2020, que ocorrem neste domingo (15), deixaram a sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), na zona centro-sul de Manaus, na manhã desta sexta-feira (13), com destino às 13 zonas eleitorais da capital. Ao todo serão entregues 3.517 urnas eletrônicas, sendo 3.371 utilizadas oficialmente no pleito, e outras 146 para eventuais substituições, caso um dos equipamentos apresente defeito.

As urnas são enviadas por meio de rotas, depois de terem passado pela inserção das mídias, lacradas e embaladas pela Justiça Eleitoral, segundo o coordenador logístico do TRE-AM, Osmarino Rodrigues.

“Tudo está fluindo bem, não temos nenhum imprevisto. A previsão é que todas as urnas sejam entregues até o meio dia deste sábado (14). As rotas foram definidas através das zonas da capital, onde todas as urnas necessárias são enviadas e irão abastecer as seções eleitorais delas”, completou.

Após a chegada dos equipamentos, as seções serão montadas, com previsão para o término dos trabalhos também neste sábado. Em seguida, as urnas serão testadas para verificar o funcionamento.

“O teste é para verificar se a urna está íntegra e imprimindo normalmente. O re-teste será feito no sábado (14), para que não haja empecilhos no dia das eleições”, completou o chefe de cartório da 2ª zona eleitoral, Ruy Wanderley.

Nas Eleições 2020, a capital amazonense tem 1.361 candidatos a vereador, que vão disputar 41 vagas na Câmara Municipal de Manaus (CMM), além de 11 candidatos a prefeito da cidade.

