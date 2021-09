Mais de 200 estudantes visitam o parque do Mindu no Dia da Árvore

Para comemorar o Dia Nacional da Árvore, celebrado nesta terça-feira, 21/9, alunos da educação infantil de várias escolas de Manaus visitaram o parque municipal do Mindu, da Prefeitura de Manaus, localizado no Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, como forma de conscientização quanto à importância de cuidar de um dos elementos mais valiosos, para a preservação das espécies e do meio ambiente.

Durante a visita, colaboradores da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), órgão responsável pelo parque, apresentaram a área de plantas medicinais às crianças, além do playground e das trilhas. Ao final do passeio, elas ainda participaram de um momento lúdico no anfiteatro do parque, com músicas e apresentações.

Aproximadamente 200 estudantes de várias escolas visitaram, ao longo do dia, o parque do Mindu, e para o titular da Semmas, Antonio Stroski, essa interação das crianças, visando a proximidade com os indivíduos da flora amazônica, tem um papel muito especial voltado à preservação do meio ambiente.

“A data de hoje é muito importante, para chamar a atenção para esse bem tão precioso, que é a árvore. Além das crianças conhecerem as belezas do parque, elas aprendem ainda mais sobre a preservação do meio ambiente e serão adultos mais conscientes”, disse Stroski.