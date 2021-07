Mais de 20 toneladas de lixo são retiradas do igarapé do São Jorge

Somente nesta quarta-feira, dia 21/7, a Prefeitura de Manaus retirou mais de 20 toneladas de resíduos do igarapé do Mindu, no trecho próximo à avenida São Jorge, no bairro de mesmo nome, zona Centro-Oeste. Os serviços de limpeza das orlas e igarapés de Manaus são uma ação constante realizada pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), e somente neste ano já resultou no recolhimento de aproximadamente 5 mil toneladas de lixo.

Diariamente, equipes do órgão percorrem em torno de 60 quilômetros de orla, para a realização do serviço de limpeza dos rios. Áreas como Manaus Moderna, Panair, igarapés do Franco e do 40, Aparecida, Compensa, Cachoeirinha, marina do Davi, porto da Ceam, praia da Lua, e ainda regiões rurais, como as comunidades do Livramento, Julião, Abelha e de Nossa Senhora de Fátima recebem essas ações.

O resultado é uma média diária de 27 toneladas de lixos retirados das águas, grande parte desse material – como garrafas PETs, descartáveis e resíduos domésticos – poderia ser reciclada.

Conforme o subsecretário de Operações da Semulsp, José Rebouças, apesar das inúmeras campanhas de conscientização promovidas pelo órgão, a quantidade de resíduos sólidos descartados irregularmente nos rios ainda é grande.

“Nosso trabalho é incansável. Todos os dias, mais de 70 servidores trabalham nessa mão de obra de limpeza. Usamos maquinário pesado, balsas, botes e equipes de servidores. Porém, todo esse esforço poderia ser concentrado em outra ação se as pessoas tivessem a consciência de não jogar lixo nas ruas e igarapés”, ressalta.

Para a realização da limpeza são usados maquinários, redes de coletas, balsas, empurradores, além de botes e servidores que recolhem os resíduos de forma manual em áreas de difícil acesso.

Ainda segundo Rebouças, além da limpeza diária, a Semulsp, por meio da Comissão Especial de Divulgação da Política de Limpeza Pública (Cedolp), vem realizando campanhas e ações de conscientização na cidade, utilizando-se de redes sociais e ampla mídia, nos bairros e também de porta em porta.

“Além disso, temos o grupo Garis da Alegria, que colabora com essa campanha. Porém, nada disto tem resultado se a população não se conscientizar e fazer o descarte correto dos seus resíduos”, observa Rebouças.