Mais de 196 mil alunos da rede municipal retornam às aulas 100% presenciais

A Prefeitura de Manaus promoveu nesta segunda-feira, 23/8, o retorno 100% presencial das aulas das escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Mais de 196 mil estudantes municipais devem comparecer ao primeiro dia de aula. Para que o retorno fosse possível, a rede municipal de ensino teve o respaldo dos órgãos de saúde e o apoio de professores, gestores e pais ou responsáveis, a fim de garantir a segurança de todos, alinhada ao ensino de qualidade e alimentação saudável.

Das 510 unidades de ensino, 390 estão aptas para o retorno, 29 continuam no sistema híbrido e 88 não retornam e permanecerão com ensino remoto.

O secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, acompanhou o retorno na escola municipal Vicente de Paula, no bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus, e destacou a importância da volta às aulas presenciais e da necessidade do apoio dos pais ou responsáveis. “Para todos nós é muito importante que as crianças venham para a escola e que os pais compreendam que as escolas estão com o ambiente seguro. O sistema presencial é incomparavelmente maior, em relação ao remoto. Estamos observando todos os protocolos de segurança nas escolas que estão retornando hoje”, explicou o chefe da pasta.

A unidade Vicente de Paula atende 1.391 alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). De acordo com a gestora Maria Santana, os alunos que possuem laudo com algum tipo de comorbidade terão atendimento individualizado.

“Nós acreditamos que tudo dará certo nesse retorno. Estamos seguindo todos os protocolos de segurança e somente os alunos que possuem laudo com algum tipo de comorbidade terão atendimento diferenciado, eles serão atendidos na sala de recurso pela pedagoga, tudo isso para evitar qualquer tipo de dano à saúde do aluno”, afirmou a gestora.

A aluna Caroline da Silva Araújo, do 6º ano, disse que não via a hora de voltar a estudar todos os dias. “É muito bom voltar a estudar de forma presencial. É a primeira vez que vou estudar aqui e espero terminar o ensino fundamental nessa escola”, afirmou a adolescente.

*Com informações da assessoria