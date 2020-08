Mais de 150 mil indígenas foram beneficiados com auxílio emergencial

Entre os mais de 66 milhões de brasileiros contemplados pelo auxílio emergencial de R$ 600, cerca de 151 mil são indígenas. O quantitativo refere-se aos indígenas cadastrados no programa Bolsa Família e no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal. O investimento na concessão do benefício a essas pessoas soma aproximadamente R$ 233 milhões.

Segundo a Fundação Nacional do Índio (Funai), a Região Norte concentra o maior número de beneficiários , com 71.093 indígenas atendidos; seguida pelo Nordeste (com 39.020); Centro-Oeste (com 24.892); Sul (11.165) e Sudeste (4.896).

A Funai afirma que tem esclarecido os indígenas em relação ao cadastro e o saque do auxílio e que os auxilia em eventuais deslocamentos à agências da Caixa Econômica Federal. Ao todo, o governo federal diz que investiu mais de R$ 151 bilhões com a concessão do benefício.

Fonte: Brasil61