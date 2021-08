Mais de 15 mil candidatos realizam concurso do TCE-AM nesta quarta

Os 15.659 inscritos no concurso público do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) iniciam nesta quarta-feira (18) o primeiro dia de provas do certame para provimento imediato de 40 vagas, com vencimentos de até R$ 8,3 mil, além de benefícios, na Corte de Contas do Estado.

“É, sem dúvidas, um concurso histórico e necessário para recomposição dos quadros do Tribunal de Contas do Amazonas. Nossa previsão é nomear os aprovados ainda este ano. Mesmo em um momento de pandemia, não poderíamos deixar de realizar esse certame, com todas as medidas de segurança necessárias”, afirmou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.

Os locais de prova já estão disponíveis desde a última quarta-feira (11), e podem ser conferidos no site da banca organizadora do concurso, endereço que também servirá para divulgação dos resultados do certame.

Os candidatos devem comparecer ao local das provas com antecedência mínima de 1h30, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente, além de estar munido de identidade original ou documento oficial com foto, e do comprovante de inscrição ou do comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

Provas

Nessa primeira etapa, os concorrentes ao cargo de Auditor Técnico de Controle Externo na área de Auditoria Governamental realizarão a prova das 8h às 12h. Já os concorrentes ao Ministério Público de Contas, das 15h às 19h.

O primeiro dia terá 80 questões objetivas, sendo 30 de conhecimentos básicos e 50 de conhecimentos específicos, com cinco alternativas em cada questão.

Já a segunda etapa, correspondente às provas discursivas, será realizada em 25 de agosto, das 8h às 11h para o cargo de Auditor Técnico de Controle Externo na área de Auditoria Governamental e das 14h às 17h para a área de Ministério Público de Contas. Essa etapa terá questões envolvendo disciplinas ligadas diretamente ao cargo escolhido pelo candidato.

Inscritos

Do total de inscritos, 10.984 irão disputar as 18 vagas para o cargo de Auditoria Governamental, sendo que 2.212 participantes foram inscritos com isenção de pagamento. O cargo terá a proporção de 610 pessoas disputando cada vaga.

No caso das duas vagas para o Ministério Público de Contas, foram 2.155 inscritos, com 348 inscritos com pagamento isento, o equivalente a 1.077 participantes por vaga.

O cargo de Auditoria de Obras Públicas, que possui cinco vagas, contabilizou 1.457 inscritos, sendo 264 de forma isenta, proporção de 291 por vaga.

Já para o cargo de Auditoria de Tecnologia da Informação, que possui 15 vagas, 1.054 foram inscritos, 174 com isenção do pagamento e relação candidato/vaga de 70 candidatos.

*Com informações da assessoria