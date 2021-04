Mais de 120 vagas são oferecidas pelo Sine Manaus nesta quarta-feira

A Prefeitura de Manaus divulga 122 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quarta-feira, 7/4, por meio do Sine Manaus. Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]. No currículo deve constar os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os cidadãos que necessitarem de atendimento para os serviços de cadastro, orientações sobre carteira de trabalho e seguro-desemprego, devem realizar seu agendamento em (https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento) e comparecer ao posto do Sine Manaus da Constantino Nery, na avenida Constantino Nery, 1.272, São Geraldo, zona Centro-Sul, no dia e hora marcados, portando o comprovante de agendamento e documentos pessoais.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Vagas ofertadas para esta quarta-feira:

1 vaga – Estágio em Técnico Eletrônico

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica ou cursando ensino superior em Engenharia Elétrica ou Automação Industrial;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável ter conhecimentos intermediários em Informática (hardware e software); conhecimento intermediário em análise de circuitos de placas eletrônicas; inglês técnico; possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”, dentro do prazo de validade. Experiência profissional em assistência técnica ou reparo de placas.

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médico-hospitalares. Reparar placas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Estágio em Técnico Eletrônico”

36 vagas – Auxiliar de Limpeza – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – limpar e zelar internamente pelo ambiente.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza (PcDs)”

2 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que more nos bairros próximos à empresa: Adrianópolis, Aleixo, Chapada, Flores, Nossa Senhora das Graças, Parque 10 de Novembro, São Geraldo e adjacências;

Atividades – operar o caixa e realizar expedição no delivery.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Operador de Caixa”

2 vagas – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que more nos bairros próximos à empresa: Adrianópolis, Aleixo, Chapada, Flores, Nossa Senhora das Graças, Parque 10 de Novembro, São Geraldo e adjacências;

Atividades – arrumar o salão, atender os clientes, servir produtos, limpar as mesas e receber dos clientes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Garçom”

2 vagas – Pizzaiolo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que more nos bairros próximos à empresa: Adrianópolis, Aleixo, Chapada, Flores, Nossa Senhora das Graças, Parque 10 de Novembro, São Geraldo e adjacências;

Atividades – manipular insumos, abrir massas, rechear e fornear.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Pizzaiolo”

5 vagas – Fonoaudiólogo

Escolaridade – ensino superior completo em Fonoaudiologia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o registro no Conselho Regional de Fonoaudiologia da 9ª Região (Crefono-9) ativo. Desejável ter experiência com atendimento infantil, neuropediátrico ou UTI pediátrica, competência para atuar com reabilitação e habilidade para o trabalho em equipe;

Atividades – atender crianças e adolescentes autistas, nos casos que requeiram tratamento especializado na área de fonoaudiologia, aplicando técnicas que visam a reabilitação do paciente.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Fonoaudiólogo”

2 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na limpeza e conservação das clínicas em geral. Realizar limpeza e higienização do local como salas, recepção, banheiros, vestiários, corredores, escadas, móveis e cozinha da empresa, a fim de que toda a empresa esteja limpa e atenda aos critérios de saúde.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Serviços Gerais”

3 vagas – Recepcionista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável experiência no sistema Konsist e com tratamento seriado;

Atividades – atender crianças e adolescentes autistas, emitir guias, marcar consultas, controlar acesso e acolhida, controlar o atendimento e os horários. Auxiliar no processo de atendimento, cadastrar biometria e autorizar junto aos convênios.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Recepcionista”

9 vagas – Terapeuta Ocupacional

Escolaridade – ensino superior completo em Terapia Ocupacional;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 12ª Região (Crefito-12) ativo. Desejável ter experiência com atendimento infantil, neuropediátrico ou UTI pediátrica e competência para atuar com reabilitação e habilidade para o trabalho em equipe;

Atividades – atender crianças e adolescentes autistas, independência das Atividades de Vida Diária (AVDs), estimulação precoce, reabilitação física ou motora.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Terapeuta Ocupacional”

9 vagas – Psicólogo

Escolaridade – ensino superior completo em Psicologia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o registro no Conselho Regional de Psicologia da 20ª Região (CRP-20) ativo. Desejável ter experiência com atendimento infantil, neuropediátrico ou UTI pediátrica e competência para atuar com reabilitação e habilidade para o trabalho em equipe;

Atividades – atender crianças e adolescentes autistas, com objetivo de estimular habilidades cognitivas, habilidades sociais. Habilidades emocionais, aplicando técnicas para ampliação de foco e atenção.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Psicólogo”

1 vaga – Pintor de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar serviços de pintura de superfícies internas e externas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Pintor de Obras”

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar consertos em geral, e executar serviços de manutenção corretiva e preventiva.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Artífice de Manutenção”

1 vaga – Serralheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como: aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, alumínio e zinco.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Serralheiro”

3 vagas – Mecânico de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “AB”, dentro do prazo de validade e ter curso de Informática Básica. Diferencial possuir o curso de Mecânica Elétrica;

Atividades – realizar manutenção corretiva e preventiva em máquinas e veículos, envolvendo a troca de peças e limpeza de componentes, consertos, revisão, freios, direção, regulagem de motores, montagem e desmontagem, alinhamento e balanceamento em 3D (três dimensões).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Mecânico de Automóveis”

1 vaga – Alinhador de Pneus

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “AB”, dentro do prazo de validade e ter curso de Informática Básica. Diferencial possuir o curso de Mecânica Elétrica;

Atividades – atuar com freios, suspensão, alinhamento e balanceamento em 3D (três dimensões), conserto de pneus e elétrica básica.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Alinhador de Pneus”

1 vaga – Mecânico de Automóveis (socorrista)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “AB”, informática básica e disponibilidade para viagens;

Atividades – realizar manutenção corretiva e preventiva em máquinas e veículos, envolvendo a troca de peças e limpeza de componentes, consertos, revisão, freios, direção, regulagem de motores, suspensão, elétrica básica e injeção eletrônica e atuar como “socorrista”.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Mecânico de Automóveis (socorrista)”

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter noção em emissão de Nota Fiscal Eletrônica e experiência com pacote Office. Desejável ter experiência em atendimento ao cliente;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo”

1 vaga – Estágio em Contabilidade

Escolaridade – ensino superior cursando Contabilidade, a partir do terceiro período;

Experiência – não é necessária;

Atividades – realizar lançamentos contábeis, conciliação bancária, emissão de notas, integração contábil, registro de empregados e demais rotinas pertinentes à função.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Estágio em Contabilidade”

1 vaga – Lavador de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em higienização veicular (lavagem a seco), estética automática e polimento.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Lavador de Automóveis”

1 vaga – Motorista de Carro de Passeio

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em dirigir carros usados e ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”, dentro do prazo de validade;

Atividades – dirigir veículos da empresa, levar e trazer materiais para as equipes de montagem que estão fazendo instalações na casa de clientes e comprar material nos fornecedores.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Motorista de Carro de Passeio”

1 vaga – Consultor de Vendas – Projetista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em empresas de móveis planejados;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, realizar negociação e projetar.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Consultor de Vendas – Projetista”

1 vaga – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando ensino superior em Contabilidade, Administração ou Economia, a partir do quinto período;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência com pacote Office. Desejável conhecimento no Sistema TOTVS;

Atividades – realizar levantamentos e controles das transações financeiras, acompanhar fluxo de caixa, contas a pagar e receber, entre outras da função;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar Financeiro”

11 vagas – Servente de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a conservação de vidros e fachadas e limpeza de qualquer tipo de ambiente por meio de coleta de lixo, varrições, lavagens, aparo de gramas, entre outros processos, seguindo as normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Servente de Limpeza”

1 vaga – Estágio em Administração

Escolaridade – ensino superior cursando em Administração, a partir do segundo período;

Experiência – não é necessária na função;

Atividades – ajudar nos processos de recrutamento e seleção, além de fazer contratos de prestação de serviços.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Estágio em Administração”

1 vaga – Analista de Desenvolvimento Humano – Especialista em Recrutamento, Seleção, Treinamento e Desenvolvimento

Escolaridade – ensino superior completo em áreas correlacionadas;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que o candidato tenha sólida experiência no ramo de comércio, bem como: ramos de telefonia, venda de carros e bebidas;

Atividades – ministrar treinamentos para a equipe de corretores, aperfeiçoar equipe de veteranos, sempre inovando e criando novos treinamentos, conforme os desafios do momento. Responsável pelo processo seletivo e treinamentos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Analista de Desenvolvimento Humano – Especialista em R&S e T&D”

1 vaga – Gerente de Loja

Escolaridade – ensino superior completo em áreas correlacionadas;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que o candidato tenha sólida experiência no ramo de comércio, bem como: ramos de telefonia, venda de carros e bebidas;

Atividades – formar equipe junto com o setor de Desenvolvimento Humano, levar novas ideias para encontrar os clientes e, se preciso, formatar algumas ações com os colaboradores.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Gerente de Loja”

10 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar pedreiros nas obras, carregar e descarregar materiais de construção, preparar canteiros de obras e limpar áreas de trabalho, fazer pequenas manutenções nos equipamentos, limpar máquinas e ferramentas e verificar condições de uso e reparar eventuais defeitos mecânicos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Servente de Obras”

2 vagas – Auxiliar de Mecânico de Autos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar os mecânicos nos serviços de manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos, como: caminhão Munck, plataformas elevatórias, guindastes, carretas, caminhão guincho, compressores, empilhadeiras e torres de iluminação. Realizar o reparo, substituição e limpeza de peças e equipamentos, revisar e inspecionar os equipamentos em geral.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Mecânico de Autos”

1 vaga – Mecânico de Manutenção de Roçadeiras e Motosserras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – experiência em motores de “2 e 4 tempos”, motosserras, roçadeiras e motores em geral. Possuir cursos na área de atuação.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Mecânico de Manutenção de Roçadeiras e Motosserras”

3 vagas – Vigia – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos obrigatórios – diferencial ter cursos profissionalizantes na área;

Atividades – exercer a função de vigia, rondando as dependências das obras e escritórios, observando a entrada e saída de pessoas ou bens, para evitar roubos, atos de violência e outras infrações à ordem e à segurança.