Mais de 100 quilos de drogas são abandonadas por traficantes, na zona Leste

Neste sábado (31), por volta das 16h, equipe da Força Tática da Polícia Militar apreendeu mais de 100 quilos de entorpecentes que foram abandonados por infratores no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste.

Segundo os relatos dos policiais militares da Força Tática, a equipe estava em patrulhamento quando recebeu uma denúncia anônima de que alguns elementos estariam armados e recebendo materiais entorpecentes para comercialização na rua Dr. Basílio, no Zumbi dos Palmares.

No local, a equipe policial observou que os suspeitos fugiram pela área de mata, deixando para trás uma grande quantidade de entorpecentes com características de oxi e maconha. O material foi apreendido e entregue no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.