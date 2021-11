Mais de 100 mil famílias podem ter acesso ao benefício da Tarifa Manauara

Com desconto de 50% no valor da fatura de água e esgoto, o benefício da Tarifa Manauara é concedido às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade na capital amazonense. Atualmente, mais de 76 mil famílias estão cadastradas no programa e o objetivo é proteger mais de 100 mil famílias com o benefício, até o final do ano.

A artesã Joana D’Arck Cruz da Silva, de 39 anos, mora com sua família no conjunto Viver Melhor II, no bairro Monte das Oliveiras, é beneficiária do programa e o desconto na fatura tem ajudado no orçamento da casa.

“O benefício da Tarifa Manauara representa economia, algo tão importante pra gente nesse momento. A gente paga menos na conta de água pra sobrar mais em casa, para comprar as coisas que faltam e o que comer”, disse Joana.

Outras famílias que moram em Manaus e são de baixa renda também podem ter acesso ao benefício da Tarifa Manauara de Água e Esgoto, basta que o titular da fatura esteja cadastrado em programa social do governo e tenha um consumo de até 15 metros cúbicos, ou seja, o equivalente a utilização de 30 caixas de água de 500 litros, durante o mês. As solicitações podem ser feitas pelo WhatsApp (92) 98264-0464.

Para o diretor-presidente da Águas de Manaus, Thiago Terada, a Tarifa Manauara representa, além da economia no orçamento, uma ação de proteção para as famílias mais vulneráveis da capital.

“Estamos avançando com a Tarifa Manauara, e é importante que as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade solicitem a inclusão no programa por meio de nossos canais de atendimento. Dessa forma, promovemos justiça social e protegemos nossa população. E tão logo transformaremos Manaus, na capital com o maior número de beneficiados com a Tarifa Social do país”.

Mutirões – Para acelerar o acesso da população ao programa, a concessionária, em parceria com a Prefeitura de Manaus, Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Unidade Gestora de Projetos Municipais de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (UGPM-Água), por meio de um comitê técnico, realizará nas próximas semanas, em data à definir, dois mutirões para cadastro na Tarifa Manauara, que vai intensificar o número de cadastrados e tirar as dúvidas da população quanto ao serviço.

Proteção – Nos últimos três anos, a concessionária tem tido um olhar diferenciado para a população vulnerável de Manaus, prova disso, são as ações da empresa em estender mais de 110 km de novas redes para fornecer água tratada a moradores de becos, palafitas, escadões e rip-raps em mais de 50 bairros, que por anos, não contavam com abastecimento regular.

Como ter acesso? – Para ter direito ao benefício, o titular da conta precisa apenas estar inscrito no Cadastro Único (Cad Único), do Governo Federal com o Bolsa Família. Após a solicitação, as equipes da empresa realizam análise dos dados para a liberação do benefício. A família passará a ter o desconto de 50% no valor da fatura, desde que não ultrapasse o consumo de 15 mil litros de água por mês.

Requisitos para solicitar o benefício:

– Ser cliente da classe residencial;

– Ser titular da ligação de água, proprietário, possuidor legítimo ou inquilino;

– Estar inscrito no Programa Bolsa Família do Governo Federal;

– Possuir ligação de água hidrometrada, sem violação, adulteração ou fraude.

E para quem não tem ligação de água e quer aderir ao programa, é garantida a isenção do valor do serviço da primeira ligação domiciliar, sendo permitida, apenas uma ligação por usuário.

Quais os documentos necessários para o cadastro?

– Número de Inscrição no Programa Bolsa Família (NIS);

– Documentos que comprovem a titularidade da ligação de água;

– RG;

– CPF.

Como solicitar o benefício?

Além dos mutirões, o aceso à Tarifa Manauara pode ser feito gratuitamente pelos canais oficiais de atendimento da Águas de Manaus, que funcionam 24h por dia. O cliente pode entrar em contato pelo WhatsApp 98264-0464, SAC 0800-092-0195, Serviços Online em www.aguasdemanaus.com.br ou aplicativo Águas APP, gratuito para qualquer smartphone.