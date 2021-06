Mais de 100 agentes da Segurança Pública atuaram durante a operação ‘Live Parintins 2021’

Cento e cinquenta policiais militares, sete policiais civis e 10 bombeiros militares atuaram na noite deste sábado (26/06), dentro da arena do Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo e em todo o perímetro externo, para garantir a segurança de brincantes, trabalhadores e a população parintinense em geral durante a operação “Live Parintins 2021” no município, distante 369 quilômetros de Manaus.

De acordo com o comandante do Comando de Policiamento do Interior (CPI), tenente-coronel Carliomar Brandão, as tropas fizeram o policiamento ostensivo não só no perímetro do local onde ocorreu o evento, mas em todas as outras áreas da cidade, a fim de evitar quaisquer ocorrências.

“Nós estamos aqui desde segunda-feira (21/06), somando o reforço da capital com o efetivo daqui de Parintins, do 11° Batalhão, comando do coronel Corrêa Júnior, para resolver as missões que nos forem demandadas”, disse.

Os policiais ainda auxiliaram os órgãos de fiscalização no cumprimento do decreto municipal que determina o fechamento de bares e restaurantes a partir das 22h.

A operação se encerrou na madrugada deste domingo (27/06) sem grandes alterações. Apenas uma ocorrência de violência doméstica foi atendida pelas guarnições policiais, no bairro João Novo.

Entre os 150 policiais militares que reforçam o patrulhamento em Parintins, estão efetivos da capital, policiais do Batalhão de Choque, Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), Grupamento Canil Tupinambarana e do 11° Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Parintins. Pela Polícia Civil, cinco investigadores e três escrivãos deram suporte aos policiais civis do município.