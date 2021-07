Mais de 10 mil cestas básicas foram entregues para pescadores artesanais do AM

O Governo do Amazonas vem amparando as famílias de pescadores artesanais que foram afetados pela enchente e pela pandemia. Somente na ação itinerante, que ocorreu no período de 15 a 18 de julho, foram entregues 10,6 mil cestas básicas em quatro municípios do Amazonas.

Durante a ação, a primeira entrega ocorreu na quinta-feira (15/07), no município de Iranduba, com a distribuição de 734 cestas básicas. Na sexta (16/07), em Manacapuru, os pescadores receberam 6.346 cestas. Em Tapauá, no sábado (17/07), foram doadas 2.902. E, encerrando a ação, no domingo (18/07), em Canutama, foram entregues 629 cestas básicas.

A doação é fruto do Termo de Cooperação Técnica (TCT) entre a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Governo do Amazonas, por meio da Sepror e o Governo Federal, por intermédio do Ministério da Cidadania (MC), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Superintendência Federal da Agricultura (SFA).

Segundo o secretário Executivo de Pesca e Aquicultura da Sepror, Leocy Cutrim, as cestas vêm em boa hora, para atender as famílias dos pescadores artesanais. “Estamos em ação itinerante para beneficiar os pescadores artesanais de todos os municípios do Amazonas. É o Governo do Estado, tendo um olhar diferenciado para o produtor rural, nesse momento difícil de pandemia e enchente”, ressaltou.

As cestas foram destinadas para as colônias, associações e sindicatos da atividade pesqueira, onde foram entregues para os pescadores cadastrados que possuem o Registro Geral de Pesca (RGP) ativo junto à Secretaria Especial de Aquicultura e ao Mapa.

Já foram beneficiados 14 municípios do Amazonas com a entrega das cestas básicas: Itapiranga, Silves, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Novo Airão, Maués, São Paulo de Olivença, Boa Vista do Ramos, Caapiranga, Nhamundá, Iranduba, Manacapuru, Tapauá e Canutama, totalizando aproximadamente 15,7 mil cestas básicas entregues para os pescadores.

Benefício

No total, serão entregues aproximadamente 58,9 mil cestas de alimentos para os pescadores artesanais cadastrados em entidades ligadas ao SFA/Mapa, que residem nos 61 municípios do estado e na capital, Manaus.

Cestas básicas – Cada cesta pesa 21 quilos e contém 10 quilos de arroz, quatro quilos de feijão, dois quilos de farinha de mandioca; dois quilos de açúcar; um quilo de flocos de milho, um quilo de macarrão e um quilo de leite em pó.