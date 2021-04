Mais de 1 milhão de pessoas ficaram inadimplentes em um mês, diz Serasa

De fevereiro a março de 2021, o número de inadimplentes no Brasil passou de 61,56 milhões para 62,56 milhões de pessoas, o que pode ser um reflexo do impacto da pandemia na economia. Com débitos de, em média, R$ 3.903,73 cada, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Paraná são os com o maior número de negativados.

Em uma ação inédita, em parceria com empresas de diversos segmentos, a partir de 19 de abril, a Serasa oferece a oportunidade para que os brasileiros quitem suas dívidas com parcelas a partir de R$9,90, R$19,90 e R$29,90. A ação faz parte da plataforma Serasa Limpa Nome, que já possibilitou mais de quatro milhões de acordos desde o início do ano.

“Em nossa plataforma de negociação, Serasa Limpa Nome, disponibilizamos milhões de ofertas com descontos de até 90% e opções de parcelamento, parte dela começando por R$ 9,90. Sabemos a importância desse serviço em um momento tão difícil e queremos estar ao lado dos brasileiros no processo para se conquistar uma vida financeira mais saudável.”, conta o gerente de marketing da Serasa, Matheus Moura.

Os acordos são fechados em menos de 3 minutos e as consultas podem ser feitas de forma gratuita nos seguintes canais:

Site: serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

WhatsApp 11 99575-2096

Ligação gratuita 0800 591 1222

Neste momento, a Serasa aconselha que as pessoas priorizem os meios digitais, mas para quem preferir negociar presencialmente em uma das unidades dos Correios, siga as orientações do Ministério da Saúde e acesse o site www.correios.com.br para conferir os horários de funcionamento antes de se dirigir a uma das agências.

Como fazer para negociar on-line?

Para aproveitar a iniciativa, basta acessar a plataforma do Serasa Limpa Nome.

Confira abaixo o passo a passo:

1º Passo

Acessar o site www.serasa.com.br/limpa-nome-online ou baixar o aplicativo no celular, digitar o CPF e preencher um breve cadastro. Com isso, é possível usar os serviços com a garantia de que só você tem acesso aos seus dados. O consumidor também pode regularizar débitos financeiros pelo WhatsApp, através do número (11) 98870-7025.

2º Passo

Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, incluindo as dívidas que tiver. Se quiser conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar em uma delas e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.

3º Passo

Depois que você escolher uma das opções de valor, é só escolher se vai ser à vista ou em parcelas e a melhor data de vencimento.

4º Passo

A plataforma da Serasa gera um ou mais boletos, dependendo da forma de pagamento escolhida, já com a data de vencimento correta. O boleto poderá ser pago tanto on-line quanto na agência do banco ou casa lotérica.

Para mais informações, visite www.serasa.com.br.

*Com informações da assessoria