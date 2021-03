Mais 192 aprovados em processo seletivo para estágio são chamados

Mais 192 estudantes aprovados no processo seletivo de estágio, para cargos de nível médio e superior, foram convocados pela Prefeitura de Manaus. O edital de chamamento, com a lista de classificados e demais orientações, foi publicado na edição nº 5.062, do Diário Oficial do Município (DOM), desta quinta-feira, 25/3, e também está disponível no endereço http://semad.manaus.am.gov.br.

Para entregar documentos e exames necessários para a contratação, os convocados devem comparecer à Gerência de Gestão de Trabalho, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), onde irão atuar como estagiários, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul. O recebimento da documentação acontece em dias úteis, das 8h às 14h, e segue até 9/4.

Os estudantes serão integrados ao Programa Municipal de Estágio Remunerado do município, gerido pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad). De acordo com o titular da pasta, Ebenezer Bezerra, mesmo com as restrições impostas pela pandemia, a secretaria atua continuamente para viabilizar a convocação e contratação dos aprovados.

“Trabalhar em meio à pandemia de Covid-19 é um dos maiores desafios que a administração pública está enfrentando. Ainda assim, próximo aos cem dias de gestão do prefeito David Almeida, estamos conseguindo dar prosseguimento com as contratações desses estagiários. A Semad já recebeu outras solicitações de secretarias e órgãos da prefeitura, e trabalha em trâmites burocráticos que antecedem a publicação. Em breve, mais estudantes serão chamados para reforçar os serviços do município”, ressalta o titular da Semad.

Dos 192 estagiários solicitados pela Semsa, 63 são estudantes de nível médio. Os outros 129 convocados são acadêmicos de nível superior, que atuarão em 17 áreas: administração, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, ciências econômicas, comunicação social, direito, enfermagem, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia da computação, farmácia, fisioterapia, jornalismo, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social.

Para mais informações sobre a entrega de documentação, os convocados devem entrar em contato diretamente com o agente setorial de estágio da Semsa, Eymerson da Encarnação, em horário comercial, por meio dos números (92) 98842-8251/8395.