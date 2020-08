Maioria feminina escolherá prefeitos e vereadores em novembro

Dentro de 97 dias, quase 148 milhões de eleitores irão comparecer às urnas para eleger novos prefeitos e vereadores em 5.569 municípios brasileiros. A maioria do eleitorado é formada por mulheres, que representam 52,49% do total, segundo levantamento realizado no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), somando 77.649.569 eleitoras. Os homens somam 70.228.457 eleitores. Eles representam 47,48% do total.

Com maioria feminina no eleitorado, em tese as candidatas teriam mais chances, mas não é bem assim. Elas continuam com aversão à política.

O eleitorado com voto facultativo apresenta uma curiosidade: 65.589 com mais de 100 anos estão com as obrigações aptos para ir às urnas.

Estão dispensados de comparecer às urnas, em novembro, analfabetos, maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos de idade.

Fonte: Coluna Cláudio Humberto