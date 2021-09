Maior navio do mundo fará viagem inaugural em 2022

O Wonder of the Seas navegará em itinerários de 7 noites pelas regiões leste e oeste do Caribe.

Considerado o maior navio de cruzeiro do mundo, o Wonder of the Seas, da Royal Caribbean, inicia sua temporada inaugural em Fort Lauderdale, Flórida, no dia 4 de março de 2022, navegando pelo Caribe antes de seguir para a Europa, em maio. O navio da classe Oasis tem características especiais como o Central Park, oito bairros distintos, o toboágua mais alto da indústria, bem como o bar The Vue, com vista para o mar.

O Wonder of the Seas navegará em itinerários de 7 noites pelas regiões leste e oeste do Caribe, partindo de Fort Lauderdale, visitando portos como Cozumel, no México; Philipsburg, St. Maarten; San Juan, Porto Rico, entre outros. Cada itinerário também contará com uma parada no Perfect Day em CocoCay, a ilha particular da Royal Caribbean. Os roteiros já estão à venda.

Em maio, o navio continuará sua temporada inaugural em cruzeiros de 7 noites no Mediterrâneo Ocidental, partindo de Roma e Barcelona. O navio visitará destinos icônicos como Palma de Maiorca, na Espanha, e Capri, na Itália. Seus cruzeiros europeus estarão à venda a partir do dia 22 de setembro de 2021.

“O ímpeto decolando com as reservas e nosso retorno de navios nos EUA e na Europa é significativo. Com metade de nossa frota navegando novamente, estamos encorajados com o que estamos vendo. Essas regiões estão em posição de receber um navio totalmente novo e inovador como o Wonder of the Seas ”, disse Michael Bayley, CEO da Royal Caribbean.