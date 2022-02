MAG de Santarém é reativado para fortalecer o Boi da Baixa do São José

O presidente do Boi Garantido, Antônio Andrade, cumpriu mais um compromisso de campanha e reativou o Movimento Amigos do Garantido de Santarém, no Pará. O evento foi realizado no último fim de semana no clube “Mota Santarém”, local escolhido para o encontro com os torcedores encarnados.

Segundo Andrade, desde 2003, o MAG de Santarém foi enfraquecido e a seguir desativado. “Este povo é apaixonado pelo Garantido. A partir de agora, nos uniremos com os torcedores de Santarém, a terceira maior cidade do Pará e que sempre apoiou o Garantido, para fortalecer nosso boi”, afirmou.

A turismóloga Renata Paulo foi escolhida para ser presidente do MAG de Santarém, tendo como vice, o advogado Paulão Vinholte. “Estou honrada com essa missão dada pelo Garantido, por meio do presidente Antônio Andrade. Começaremos desde agora a trabalhar para fortalecer o Vermelho e Branco, que sempre teve apoio em Santarém” , afirmou a presidente.

O evento de reativação do MAG Santarém contou com a presença da Sinhazinha da Fazenda, Valentina Coimbra; do levantador de toadas Edilson Santana e, claro, do Garantido, com o tripa Arnaldo Buba evoluindo.

Antonio disse ainda que o MAG de Santarém fortalecerá a presença do Boi da Baixa do São José, na região Oeste do Pará.

Ele também lembrou que o Movimento Amigos do Garantido de Manaus tem mais de 25 anos contribuindo com o Vermelho e Branco e agora o MAG de Santarém também será outra força do bumbá. “São torcedores apaixonados que trabalham de forma voluntária pelo melhor para o Garantido. Isso faz toda a diferença”, afirmou.

