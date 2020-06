Mãe pede doações para comprar remédio de R$ 9 milhões e salvar a filha

A campanha “Faça parte desse Milagre” é uma ação que pode salvar a vida da pequena Isadora Sampaio Thury, de apenas 1 ano, que devido uma doença rara chamada Atrofia Muscular Espinhal (AME) a mantém refém do medicamento Zolgensma, conhecido por ser o medicamento mais caro do mundo, uma única dose custa 2,2 milhões de dólares, aproximadamente 9 milhões de reais.

A AME é uma doença genética, degenerativa, progressiva que faz a criança perder todos os movimentos, desde segurar o próprio corpo até o ponto de não poder respirar, chegando à morte. A pequena Isadora nunca engatinhou, andou ou brincou como as outras crianças e uma única dose do medicamento corrige o DNA, age na raiz da doença e interrompe os sintomas, mas só tem efeito se for ministrado antes dos dois anos de idade, por este motivo a família da Isadora está correndo contra o tempo e pedindo ajuda para que ela possa ter o direito de ser feliz como as outras crianças.

A campanha “Faça parte desse milagre” precisa de 150 mil pessoas que possam doar R$ 60 reais para que os Zolgensmas possam ser comprados. A mãe da Isadora, Isabela Thury fez um apelo, pois faltam 3 meses para Isadora completar dois anos e essa é a oportunidade que ela tem de conseguir ver a filha saudável.

“Se nós conseguirmos 150 mil doações no valor de R$ 60 conseguimos o valor do medicamento. Faltam 3 meses para ela fazer 2 anos e essa é a oportunidade que temos. Eu sei que o valor é exorbitante e sei que se houver compaixão e união nós vamos conseguir. Quero convidá-los a entrar nessa comigo, divulguem, falem para os amigos, familiares e doem por que creio que se nos unirmos Deus vai fazer o impossível e o milagre vai acontecer. Essa é a chance da Isadora ser feliz, como mãe eu faço esse pedido, nos ajude”.

Para saber mais basta acessar o Instagram @ameisadorathury e para doar basta acessar a o link da vakinha: vaka.me/831534.

Por ACRÍTICA