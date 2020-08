Mãe confessa ter queimado filho com óleo quente

MANAUS (AM) – A mulher suspeita de queimar partes do corpo do filho de 8 anos com óleo quente foi presa na manhã desta quinta-feira (27), na Zona Norte de Manaus. De acordo com a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a mulher, de 40 anos, vai responder pelo crime de tortura.