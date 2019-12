Mãe abandona filhos em casa para encontrar namorada no interior

As 4 crianças e as 3 adolescentes estavam sujas e não tinha o que comer. Uma delas, um menino de 14 anos, é autista. Todas estavam em uma casa que fica no Conjunto Viver Melhor, bairro Lago Azul. Zona Norte. A mãe das crianças teria ido para o interior do estado encontrar sua namorada e deixou seus filhos em situação de abando há 3 dias.

Segundo o Tenente Abraão, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe estava em patrulhamento pelo Conjunto Viver Melhor quando recebeu a denúncia que em uma casa havia várias crianças com fome e abandonadas. A equipe foi ao local e constatou que era 4 crianças e 3 adolescentes que não tinha o que comer. As crianças eram duas gêmeas de 2 anos de idade, um menino de 4 anos, um outro menino de 11 anos. Um menino de 14 anos, que é autista, uma menina de 16 anos e uma de 17 anos estavam na casa.

A mãe de todos teria ido para o interior do estado encontrar sua namorada, e não havia retornado para sua residência há 3 dias. Ela teria deixado a sua filha de 16 anos cuidando de todos. Porém, a adolescente fugiu e foi para a casa do seu namorado, que segundo o tenente, a menina contou que a mãe sempre fazia isso, abandonava os menores e quem ajudava eram os vizinhos e que ela não aguentava mais.

A irmã mais velha, a adolescente de 17 anos, trabalhava o dia todo, e a noite, quando retornou para casa noite, encontrou os irmãos chorando com fome. Ela não suportando tudo aquilo resolveu ligar para um dos pais de uma das crianças. O pai ligou e pediu ajuda à polícia militar.

Os policiais foram ao local e entraram em contato com 2 pais. Um deles era pai dos 3 mais novos e o outro era pai do menino de 11 anos. Eles foram ao local socorrer seus filhos. Todos eles foram a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais – DEAAI para prestar esclarecimentos. A mãe das crianças, até o momento, não foi encontrada.

FONTE: ACRÍTICA