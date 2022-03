Maduro reconhece a reaproximação com os EUA em meio à invasão da Ucrânia

Nicolás Maduro deu um passo à frente para confirmar a reunião que realizou no fim de semana com altos funcionários do governo Joe Biden em Miraflores. “Foi uma reunião respeitosa, cordial e muito diplomática”, disse o presidente na segunda-feira sobre essa aproximação entre Washington e Caracas que não acontecia desde que, em 2019, os dois países romperam totalmente as relações. “Havia as bandeiras dos Estados Unidos e da Venezuela, as bandeiras eram boas juntas”, acrescentou ele em uma transmissão de televisão depois das dez horas da noite.

Como a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, que também disse na segunda-feira que diferentes questões haviam sido discutidas, incluindo a “segurança energética” e a situação dos americanos arbitrariamente detidos na Venezuela, Maduro evitou ser específico sobre o que foi discutido, mas em seu discurso ele mostrou algumas das questões que alguns meios de comunicação já estavam especulando após o The New York Times vazará informações sobre a visita e o contexto particular que ocorre, em meio à invasão russa da Ucrânia, enquanto o mundo enfrenta o aumento dos preços do petróleo diante da ameaça de um veto à produção russa.

Maduro garantiu que a estatal -PDVSA está preparada, uma vez recuperada em um nível básico, para produzir e cultivar um, dois e três milhões de barris de petróleo por dia, se necessário, e estabilizar o mercado de petróleo e gás.” O declínio da indústria devido a anos de má gestão e o cerco sancionador levaram o país a atingir suas mínimas históricas na produção de petróleo no ano passado. Atualmente, produz cerca de 700.000 barris de petróleo bruto por dia, mas especialistas em petróleo dizem que está longe de alcançar uma produção que possa suprir totalmente a enorme participação da Rússia e ter um impacto no mercado.

Mas uma mudança no conselho poderia ocorrer antes da possibilidade de que a Venezuela volte a vender petróleo aos Estados Unidos para fornecer o que a Rússia contribuiu, o que apenas manteve parte desse mercado como resultado das sanções contra Maduro. O embargo petrolífero à Rússia poderia, então, aliviar o venezuelano. O país sul-americano vendeu pouco mais de meio milhão de barris aos Estados Unidos, seu principal cliente, até que em 2019 as represálias econômicas contra o governo chavista endureceram, devido à crise política que gerou um arquivo espesso de violações de direitos humanos na Venezuela. Em meio ao cerco, a Rússia se fortaleceu não só ao tomar o lugar da Venezuela como fornecedora dos EUA, mas também estruturar financeiramente a venda de petróleo venezuelano em outros mercados em meio a sanções ao custo de descontos profundos para a nação sul-americana.

Há meses, o governo dos EUA vem sinalizando a possibilidade de aliviar as sanções em troca de melhorias nas condições democráticas no país, sobre as quais o chavismo tem feito concessões tímidas. A companhia petrolífera norte-americana Chevron também pediu para expandir as licenças que tem para ficar na Venezuela para obter uma isenção do Departamento do Tesouro que lhe permite melhorar os negócios em quatro campos de petróleo que operam no país.

Maduro também mostrou sinais de concordância em relação à oposição e anunciou que as negociações no México seriam retomadas, das quais a delegação do governo parou em protesto contra a prisão do empresário colombiano Alex Saab, que enfrenta um julgamento por lavagem de dinheiro em Miami e é indicado como uma figura para as pessoas ao redor de Maduro. Apesar da forte defesa que fizeram do diplomata designado, durante este discurso ele não foi mencionado nem reiterou sua acusação contra os Estados Unidos de ter atingido o processo com esta detenção. “Decidimos reativar muito fortemente o processo de diálogo nacional com todos os fatores políticos, econômicos, religiosos, culturais do país, mais inclusivos, amplos”, disse. “Se pedirmos diálogo à Ucrânia e à Rússia, temos que liderar pelo exemplo.”

O líder chavista também moderava suas declarações sobre o conflito na Ucrânia e passou de oferecer total cooperação a Vladimir Putin “na defesa daquela região”, como ele gritou há uma semana, para pedir um diálogo entre os dois países, juntando-se às posições da China e de Cuba. “Estamos em um momento muito perigoso e o alto comando político e militar da Venezuela decidiu que tocamos o sino de alerta para os povos e líderes do mundo, para buscar a paz, para buscar condições que permitam acordos verdadeiramente sólidos no processo de negociação entre a Rússia e a Ucrânia”, disse Maduro, depois de expressar sua preocupação com “a possibilidade de uma guerra na Europa e uma extensão para outras regiões do mundo”.

*Com El País