Macapá enfrenta novo apagão

Um mês após a interrupção do fornecimento de energia elétrica que deixou Amapá no escuro por 22 dias, a capital do estado, Macapá, enfrentou um novo apagão na tarde desse domingo (27).

Segundo informações do jornal Estado de S.Paulo, a queda de energia foi registrada por volta das 16 horas e, até a noite, o fornecimento havia sido retomado apenas parcialmente na capital.

A causa do novo apagão, de acordo com a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), foi uma “pane” na subestação Macapá II, que fica na zona norte da capital. Estima-se que cerca de 200 mil moradores ficaram sem luz