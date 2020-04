Luzes verdes na fachada do TCE-AM homenageiam profissionais de saúde

Em homenagem aos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no Amazonas e em todo o mundo e em sintonia com os demais órgãos da administração pública, o Tribunal de Contas Estado (TCE-AM) iluminou de verde a fachada sua sede na noite desta sexta-feira (3).

As luzes verdes, que além de serem símbolos do uniforme desses profissionais, representam a esperança, a saúde e a vitalidade, ficarão acessas em todo o período de isolamento e de tratamento dos acometidos pelo coronavírus.

A iniciativa de prestar a homenagem foi do presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello, que assim como outros órgãos, reconheceu o importante trabalho dos profissionais de saúde, que estão enfrentando um momento arriscado para salvar vidas.

“Em nome de todos os conselheiros, procuradores, servidores e demais colaboradores, prestamos essa justa homenagem aos médicos, aos enfermeiros, aos técnicos e aos demais que atual na área de saúde. Enquanto a população está em casa, esses guerreiros que estão dando o melhor de si, arriscando suas vidas para salvar outras”, destacou o conselheiro Mario de Mello.

O aumento progressivo dos casos confirmados e suspeitos de Covid-19 no Estado eleva a atenção dos órgãos de saúde e da população, que deve estar concentrada em atender as medidas de prevenções divulgadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pelo Ministério da Saúde e pela Fundação da Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Medidas foram tomadas no Tribunal

Desde o dia 19 de março, o presidente tem tomado uma série de medidas para conter o avanço do Covid-19, preservando a saúde dos servidores e demais colaboradores. Na última quinta-feira (2), por exemplo, o prazo de suspensão das atividades presenciais foi prorrogado por mais 15 dias, suspendendo proporcionalmente os prazos processuais. Os servidores do TCE estão trabalhando em homeoffice e o trabalho deles vem sendo monitorado por meio de acessos diários aos sistemas do TCE, como o SEI!, julgamento eletrônico, Spede, entre outros.

Um Comitê também foi criado e tem acompanhado todos gastos que vem sendo realizado pela administração pública por causa da pandemia. As medidas cautelares continuam sendo atendidas remotamente pelos gabinetes e os processos licitatórios e pagamentos de fornecedores continuam em andamento pelo setor administrativo do Tribunal.

O setor de Tecnologia da Informação já trabalha para a implantação da sessão virtual para os próximos dias, por determinação do colegiado, que tem realizado reuniões administrativas por teleconferência, assim como outros setores do TCE diariamente para o andamento dos trabalhos.