Luminárias antigas são substituídas por LED na comunidade Alfredo Nascimento

Uma equipe da ManausLuz esteve na rua 4, da comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus, neste sábado (13), para fazer a substituição das luminárias dos postes, a pedido dos moradores. Ao todo, oito luminárias antigas, de vapor de sódio, foram substituídas por luminárias a LED.

De acordo com o diretor do Departamento de Iluminação Pública, da ManausLuz, José Raimundo Braga, essa modernização do sistema leva mais segurança à comunidade e ao mesmo tempo gera economia para a Prefeitura de Manaus.

“As luminárias antigas eram modelos Alpha 100 watts TV. Com a instalação de luminárias a LED de 46 watts, a nova tecnologia, além de oferecer conforto e segurança, também proporciona economia aos moradores e ao município de Manaus”, informou Braga.

Atuando em toda a cidade, as equipes da ManausLuz já realizaram a modernização de 64 mil pontos a LED. Faltam, aproximadamente, 5 mil pontos para finalizar o parque de Manaus com a nova iluminação de forma completa.