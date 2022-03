Lula participa em Manaus de reunião com lideranças em favor da Zona Franca

Omar Aziz, Marcelo Ramos, José Ricardo e demais parlamentares da bancada amazonense participaram do encontro sobre medidas para combater o decreto presidencial que afeta diretamente o desempenho da Zona Franca de Manaus.

Com o propósito de discutir pautas importantes para a Amazônia e o País, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve em Manaus nesta segunda-feira (7), onde se reuniu com lideranças amazonenses. O encontro foi marcado pelo diálogo aberto sobre a conjuntura estadual e nacional.

“É sempre bom dialogar e trocar ideias ao lado de pessoas experientes que deram e dão grande contribuição ao desenvolvimento do Amazonas. Lula sabe que é muito bem-vindo ao nosso Estado e prometeu voltar”, destacou Omar.

A reunião com Lula contou ainda com a presença dos deputados federais Marcelo Ramos (PSD) e José Ricardo (PT), além da ex-senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) e o deputado estadual Sinésio Campos (PT), entre outras lideranças.

O vice-presidente da Câmara, deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM), que também esteve com Lula no aeroporto Eduardinho em parada técnica, nesta segunda-feira, revelou que, mais importante do que qualquer questão de natureza eleitoral que tenha sido discutida, foi a reafirmação do ex-presidente em favor da Zona Franca de Manaus. “Esse compromisso tem um lastro, que foi o cuidado que ele teve com o Polo Industrial de Manaus quando era presidente. Além disso, Lula mostrou ser sensível com a necessidade de vantagens comparativas para o Amazonas por conta da distância logística e pelas questões ambientais”, disse o vice da Câmara.

Com informações das assessorias