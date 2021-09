O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que “sobrevive” com um salário pago pelo PT a membros do partido. Lula é presidente de honra da sigla. “Hoje eu sobrevivo do PT. O PT me paga um salário, acho, que é de R$ 27 mil”, contou o petista em entrevista ao rapper Mano Brown publicada nesta quinta-feira (9/9).