Lula diz que não decidiu se concorrerá à presidência

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na manhã desta terça-feira (30), em entrevista à Rádio Gaúcha, sobre as eleições presidenciais do próximo ano. Segunda o petista, ainda há uma indefinição quanto a sua candidatura na corrida ao Planalto em 2022.

A afirmação ocorreu após um comentário a respeito de uma possível aliança com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O ex-metalúrgico aproveitou para citar uma “extraordinária relação” com o tucano enquanto ambos encontravam-se no poder federal e estadual, respectivamente.

“Quando fui presidente, tive uma extraordinária relação com Alckmin, [José] Serra, Yeda Crusius, [Germano] Rigotto. Eu não fazia diferença na minha relação com entes federados. Não queria saber de que partido era a pessoa”, afirmou Lula.

“Tive extraordinária relação com Alckmin, foi um governador responsável aqui em São Paulo. Ele está numa definição de partido, estamos em processo de conversar, vamos ver, se a hora que eu definir se sou candidato ou não, é possível construir uma aliança política. Primeiro preciso ver qual partido ele vai entrar, ele ainda não decidiu”, explicou o ex-presidente.

Segundo a jornalista Mônica Bergamo, Lula e Alckmin vão se encontrar nesta semana para discutir as dificuldades que o próximo governo presidencial terá. A preocupação do petista passa pela imagem brasileira no exterior e a principal pauta defendida pelo ex-governador seria o combate ao avanço da fome no Brasil.

*Com informações de IG