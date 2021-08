Lucro do FGTS será pago este mês; veja onde receber e como consultar

O lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) se trata de uma modalidade nova de repasse aos trabalhadores que ainda gera muita confusão com relação aos valores, o que é de fato esse lucro, como e onde receber.

Os trabalhadores que tinham valores depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) até o dia 31 de dezembro vão receber parte do lucro de R$ 8,46 bilhões registrados pelo fundo. O valor deve ser pago até o fim de agosto.

A distribuição de resultado do FGTS é uma medida legal que tem como objetivo o incremento da rentabilidade das contas do trabalhador, além da remuneração mensal com aplicação da TR (Taxa Referencial, que hoje está zerada) mais 3% ao ano.

Como sacar?

A quantia só pode ser retirada quando os recursos forem sacados nas hipóteses de demissão sem justa causa, término do contrato de trabalho com tempo determinado, aposentadoria, doenças graves ou na casa própria.

Consulta do saldo

O saldo poderá ser consultado pelos trabalhadores por meio do aplicativo FGTS ou pelo internet banking da Caixa.

Aplicativo FGTS

Depois de instalar o aplicativo do FGTS (Android ou iOS) no seu celular, selecione a opção ‘Cadastre-se’ e informe os dados pedidos. Na sequência, clique em ‘Não sou um robô’ e confirmar o cadastro pelo link enviado ao seu e-mail.

O trabalhador terá que responder algumas perguntas no aplicativo para confirmar sua identidade. Feito isso, você poderá utilizar o CPF e senha cadastrada para verificar o saldo. Para saber quanto você vai receber do lucro do FGTS, veja o valor creditado na conta como ‘cred dist resultado ano base 12/2020’. (ABr)