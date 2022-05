Lucro da Petrobras dá de 10 nos ‘concorrentes’

O lucro da Petrobras é tão desproporcional que chega a ser até dez vezes maior que petroleiras muito maiores que a “estatal” brasileira, como no caso da PetroChina. A estatal chinesa, que faturou US$443,4 bilhões em 2021, lucrou US$5,7 bilhões até agora, este ano, o que representa 1,28% do faturamento anual. A Petrobras faturou US$83,9 bilhões em 2021, mas lucrou US$8,8 bilhões, 10,5% do que arrecadou.

O faturamento da norte-americana Exxon (US$309,6 bilhões) é quase quatro vezes maior que o da Petrobras. Já o lucro…

‘Magia’ brasileira

A Exxon, uma das maiores do mundo, comemorou US$5,5 bilhões de lucro no primeiro trimestre de 2022. O da Petrobras foi 60% maior.

A British Petroleum lucrou US$6,2 bilhões e faturou US$172,45 bilhões ainda assim, cerca de um terço do resultado da Petrobras.

A Chevron é outra que fatura mais do dobro da Petrobras (US$176,8 bilhões) mas lucra menos: US$6,3 bilhões, margem de 3,56%.

*Com Coluna Cláudio Humberto