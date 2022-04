Luana Gomes é a nova representante do Jovem Avante de Presidente Figueiredo

A diretoria do Jovem Avante no Amazonas, deu posse hoje (24), à nova representante da Juventude em Presidente Figueiredo, Luana Gomes, estudante de Direito. O evento ocorreu no município de Presidente Figueiredo

Para o presidente estadual do Jovem Avante, Daniel Vasconcelos, Luana é uma jovem competente e dedicada no que faz. “O Jovem Avante Amazonas tem a missão de se expandir para todo o interior do estado, levando políticas públicas para a juventude amazonense, e não tenho dúvidas de que a Luana Gomes será um alicerce para nós em Presidente Figueiredo, destacou Vasconcelos.

O ex-deputado, Sabá Reis, conduziu o evento e destacou que há muitas pessoas interessadas em se filiar no Avante. Ele adiantou filiações que estão programadas para os próximos dias como na Zona Leste e em outras zonas da cidade.

“Estamos aqui em Presidente Figueiredo para apoiar os nossos companheiros para fazer filiações. E hoje está se filiando aqui a Luana Gomes, uma jovem que seu pai é empresário, que mora em Presidente Figueiredo e, que com certeza vai ajudar ainda mais as pessoas nesta cidade. São pessoas bem intencionadas e vão trazer investimentos para cá, não é diferente de outros lugares, aqui precisa de oportunidade de trabalho”, destacou Reis.

De acordo com Luana, a meta é atingir mais de 150 jovens, entre 16 e 30 anos, que queiram levantar a bandeira do partido atuando neste núcleo, até o final do ano. “Eu só tenho a agradecer a Deus por este momento importante. É um privilégio representar os jovens de Presidente Figueiredo. E o meu objetivo é fazer a diferença”, declarou Luana.

Construir políticas públicas de inclusão, é a principal bandeira que a Juventude Avante irá levantar em Presidente Figueiredo e em todo o interior do Estado.

Além do Presidente do Jovem Avante Amazonas, Daniel Vasconcelos, estiveram presentes no evento, o secretário-geral do Avante – Wagno Oliveira, o presidente municipal do Avante Manaus – Sandro Diz, o presidente do Avante Jovem em Manaus- Igor Perdigão – o ex- vereador – Chico Preto, e o vereador em Presidente Figueiredo – Ronaldo Macarrão.

Jovem Avante

Com mais de 100 jovens filiados, o partido está em fase de expansão em todo o Amazonas, encabeçado pelo município de Presidente Figueiredo. Nos próximos meses haverá a criação da ala jovem em municípios como Itacoatiara, Tefé, Codajás, Autazes e Parintins.

Com informações da assessoria do Avante-AM