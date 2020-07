Localizados corpos de policiais desaparecidos no Rio Envira

Após buscas incessantes na data de ontem e hoje, foram encontrados os corpos do Policial Militar Aleilson Martins da Silva, 40, e do Policial Civil Eduardo Maciel da Silva Melo, 38, desaparecidos. Os mesmos foram vítimas de uma colisão, ocorrida na madrugada do dia 21 corrente, por volta das 02h (horário local), próximo a Comunidade Vila Gomes, entre um bote de alumínio, tipo rabeta, contra um pedaço de madeira fincada no meio do Rio Envira.

O primeiro corpo encontrado foi o do Policial Civil, às 02h30 (horário local), e dez minutos depois, a cinco metros de distância foi encontrado o corpo do Policial Militar. A operação de salvamento contou com policiais militares de Eirunepé e Envira, como dos Bombeiros Militares de Manaus e Feijó, no Acre, além do apoio inestimável dos ribeirinhos, os maiores conhecedores da região.

*Com informações dos “Guardiões do Juruá”