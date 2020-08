Lixão de Santa Isabel do Rio Negro afeta saúde da população

Durante reunião no último dia 29/07, entre o secretario de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, e a liderança indígena e pré-candidato a prefeito do município de Santa Isabel do Rio Negro, Fidelis Baniwa (PSOL), ficou o compromisso de acabar com o lixão da cidade e resolver este problema que afeta a saúde da população. O Governo do Estado ofereceu assistência técnica para este fim e assim diminuir os riscos para a saúde e impactos ambientais nesta região.

Na pauta da reunião, os temas discutidos foram: 1) Resíduos Sólidos, Lixão do município de Santa Isabel do Rio Negro, lixo-coleta-destinação correta; 2) Fiscalização e Eduacação ambiental; e 3) Turismo nos diferentes tipos e acordo de cooperação técnica possível entre estado e município (pesca esportiva e turismo comunitário).

O Fidelis Baniwa explicou a necessidade de uma Associação de Coletores para realizar de forma correta a coleta de lixo e também ver a possibilidade de fazer num futuro próximo um aterro sanitário para diminuir o impacto ambiental e o risco de doenças na população.

No tema de fiscalização ambiental, a preocupação é por conta a extração mineral (seixo e areia), atividade que está afetando o meio ambiente, mudando o leito do rio e o assoreamento das margens, além de ser necessária uma fiscalização no setor pesqueiro. Segundo Fidelis Baniwa, é preciso também reorganizar a Associação dos Pescadores, realizando um acordo de pesca. Neste sentido foi acordado assistência técnica por parte do Estado para realizar elaboração de um diagnóstico, um mapeamento da região e trabalhar de forma conjunta.

Referente ao desenvolvimento do turismo na região, a proposta apresentada foi para trabalhar o turismo comunitário, visitas programadas ao Pico da Neblina e também turismo de observação de pássaros.