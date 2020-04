Livro de 2014 revela impressionante profecia sobre o coronavírus

Muitas pessoas acreditam que a história do planeta Terra já foi escrita e que há indícios disso, através de previsões e profecias. Nas redes sociais, uma suposta previsão da pandemia do coronavírus intrigou os internautas. A ‘profecia’ vem do livro ‘A Realidade de Madhu’, da autora Melissa Tobias, escrito em 2014.

O trecho mais impactante da obra aparece na página 183: “Em 2020, quando a Terceira Realidade terminou de envolver o planeta Terra, uma pandemia global matou mais de 3 bilhões de terráqueos. Foi um momento muito caótico que durou dois anos. Foi uma pandemia viral psicossomática que penetrava somente em corpos incompatíveis com a vibração de amor ao próximo. Não havia para onde fugir”.

Seria um aviso para a humanidade? Melissa Tobias deu entrevista a Elisa Dinis, do portal iG, e falou sobre o seu livro. Ela revela que sonhou com Madhu e resolveu escrever tudo. A autora falou que algumas pessoas desconfiaram que ela teria editado essa parte, mas há registro da obra completa na Biblioteca Nacional.

“Respeito muito a opinião das pessoas, e é compreensível dentro da razão. Todos têm direito de acreditar no que quiser. Não me incomoda nem um pouco, mas é engraçado. O fato é que aproximadamente 2 mil exemplares foram vendidos antes de 2020 e o original está registrado na Biblioteca Nacional, registro autoral, desde 2014, assim é fácil constatar os fatos”, revela Melissa.

Para terminar, a autora deixa um recado: “A Realidade de Madhu cita em seu começo que a ficção científica tem o dom da profecia”.

