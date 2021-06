Live: Wilson Nogueira lança a terceira edição do livro ‘O Andaluz’, neste sábado

Para marcar o lançamento do novo livro do escritor Wilson Nogueira , a Editora Valer realiza neste sábado (05), às 10h, uma live direto do facebook para apresentar a obra intitulada ‘O Andaluz’, com direito a convidados ilustres em um bate-papo com Dílce Pio, professora de Teoria Literária da UEA, Venício Garcia, graduado em Letras e Especialista em Linguística do Texto pela UFPA, Rafael Serrão, radialista, graduado em Letras pela UEA/Autazes, Ivânia Vieira, jornalista, escritora e professora de Jornalismo da FIC/Ufam e Gleidys Maia, professora de Literaturas de Língua Portuguesa e Literaturas Latino-americanas da UEA, com mediação de Neiza Teixeira, filosofa e coordenadora editorial da Valer.

O Andaluz é uma narrativa inspirada nas contradições entre realidade e não realidade ou realidade e ficção. Logo, as personagens do livro caminham sobre esse fio tênue que, como muitos acreditam, separam essa visão de mundo. Mas essa é a proposta do escritor. O leitor, certamente, terá as suas conclusões, porque há espaço para isso.

“Escrevi esse livro nos momentos de fuga da realidade, nos momentos enfadonhos daquilo que chamamos cotidiano. A realidade da notícia jornalística, por exemplo. Então, nessas horas aproveitava para mergulhar no mundo da ficção, da criação literária, para me libertar das pirâmides normais ou invertidas; e, claro, chamava também a lucidez para essas reflexões caóticas”. explicou Wilson.

Ainda segundo o autor, O Andaluz reaparece de cara nova, mais arejado e cheio de charme, graças a competência criativa da Laís e do Heitor Costa, do Núcleo Editorial da Valer.

“Não é pouco, entretanto, chegar à terceira edição. Isso significa que o livro cativou leitores. É gratificante ver algo que criamos correndo mundo, passando de mão em mão, despertando interesse dos leitores e leitoras. Claro, o livro não viaja sozinho. Precisa de um empurrão, e esse é dado pela Editora e sua logística de distribuição, de venda e de divulgação. A Valer faz esse trabalho com competência”.

“Aos leitores só muita gratidão. Obrigado pela parceria, porque sem leitores não há livros. Aliás, o livro só alcança sentido, por sinal outros sentidos, nas mãos e nas mentes dos leitores. Espero vocês na live deste sábado, para uma conversa com pessoas que leram, gostaram, estudaram e divulgaram O Andaaluz”. Ressaltou o escritor.

A live será transmitida pela página oficial no Facebook da editora Valer.

Sobre o autor

Wilson Nogueira é Jornalista, sociólogo e escritor, natural de Parintins (AM) migrou para Manaus no final da década de 1970. Atuou nos jornais de Manaus até 2008 e, atualmente, é editor, juntamente com a jornalista e professor Maria do Rosário, do site amazONamazônia, dedicado à cobertura de temas amazônicos. É doutor e mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia (PPGSCA/Ufam). É PHD em Ciências da Comunicação (PPCCOM/Ufam)

Sobre o livro

O autor nesta obra nos ensina a arte de viajar sem ser necessário o avião, o trem, o ônibus, o metrô, o monotrilho. O andaluz é ousado nas andanças que vai concretizando no mundo e para além dele, passando pela mitologia e reabrindo as portas dos rituais para realizar uma união entre povos e uma legião de rejeitados.

Para a jornalista e professora Ivania Vieira, dezesseis anos se passaram desde a primeira edição de Andaluz, em 2005. Quantas histórias vividas nesse tempo, quantas mudanças ocorridas no mundo, no Brasil. Saímos de um tempo de ampla participação e barulho grande para chegarmos a este 2021 de retrocessos e posturas autoritárias.

“Talvez, o Andaluz, difícil de caber numa caixa de definição, tenha dado um tempo em sua viagem feita ora em voo ora em canoa. Agora espia, com olhar comprido, as coisas da vida e revire a cabeça tentando compreender o sentido da vida”. Ressaltou Ivania.

A terceira edição do livro de autoria do jornalista, escritor, sociólogo e Prof. Wilson Nogueira chega as nossas mãos em momento crucial: acatar o desmando que mata ou fazer barulho e resistência na defesa da vida? Parece que Andaluz está destinado a cumprir função de vigilância, engatar as boas forças e tecer a colcha da reação pelas palavras escritas na viagem imaginária nascida na metade dos anos 2000.

“Se um coração, reparado, seguiu batendo forte e fez circular o primeiro jeito de Andaluz a partir da Amazônia. Nesta terceira edição, do alto da palmeira que toma conta da capa da publicação, andamos à caça de luz. Quem sabe possamos fisgar o ritmo dessa viagem e, juntas, seguirmos com muitos corações em recuperação na batida forte em favor da vida de todas e de todos”. Destacou Ivania.

Ivania Vieira é Jornalista, escritora e Professora na Faculdade de Informação e Comunicação (FIC), da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), membro-fundadora do Movimento de Mulheres Solidárias do Amazonas (MUSAS), e da Frente Amazônica de Mobilização em Defesa dos Direitos Indígenas (FAMDDI), doutora em Processos Socioculturais na Amazônia.