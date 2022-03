Live do Carnaval empolgou foliões e gerou renda para trabalhadores da cultura

As oito escolas de samba que integram o Grupo Especial do carnaval amazonense encerraram, na noite deste sábado (19), a Live do Carnaval 2022, realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. O evento ocorreu no formato de live, em área reduzida do Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus, zona centro-oeste de Manaus.

As apresentações contaram com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Governo do Amazonas, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e TV Encontro das Águas (YouTube e Facebook); além da TV A Crítica, em canal aberto.

Neste sábado, apresentaram-se as seguintes agremiações: Vila da Barra, Primos da Ilha, Andanças de Ciganos, Reino Unido da Liberdade, Mocidade Independente de Aparecida, A Grande Família, Unidos do Alvorada e Vitória Régia. Os desfiles iniciaram às 20h e seguiram até a madrugada de domingo (20).

De acordo com o titular da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, tanto artistas como público em geral aprovaram o formato da folia deste ano, que movimentou economicamente o setor.

“Acima de tudo há a necessidade de nós fazermos essa retomada da economia da cultura, com a determinação do governador Wilson Lima para promovermos a geração de trabalho e renda”, disse Apolo.

Com a flexibilização dos protocolos de segurança contra Covid-19, 3 mil foliões puderam acompanhar a apresentação presencialmente, com entrada gratuita.

“O decreto já nos permitiu receber público, todos devidamente vacinados, portando a carteira de vacinação mostrando o esquema vacinal completo contra a Covid-19”, acrescentou o secretário.

O evento contou com efetivo da Polícia Militar para garantir a segurança de quem esteve no Sambódromo e nas proximidades, além de guarnição do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e profissionais da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Retorno

A presidente da escola de samba Primos da Ilha, Rejane Medeiros, ressaltou que o espetáculo contribui com a economia doméstica de famílias que dependem da festa.

“Significa muito, principalmente para aquelas pessoas que dependem desse momento financeiramente. Com a ajuda do Governo do Estado nós conseguimos fomentar essas pessoas, que estão ressurgindo das cinzas depois de dois anos parados, sofrendo com várias perdas”, observou.

Para o vice-presidente de Harmonia da Andanças de Cigano, Milton Bezerra, a alegria que o Carnaval proporciona também é fundamental, depois dos momentos difíceis ocasionados pela pandemia de Covid-19.

“Durante praticamente dois anos parados a gente fica muito triste. Isso aqui é um espetáculo cultural, depois de um momento tão triste a gente está gerando um pouco de alegria para o nosso povo”, considerou Milton.

Sobre a live

Além das escolas deste sábado, as agremiações dos grupos de Acesso A e B também se apresentaram na Live do Carnaval 2022, respectivamente, na quinta e na sexta-feira (17 e 18/03). As apresentações foram transmitidas pelas redes sociais do Governo do Amazonas, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e TV Encontro das Águas (YouTube e Facebook).