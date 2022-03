Literatus realiza live sobre o Dia da Luta Contra a Discriminação Racial

O Centro de Ensino Literatus realiza, na segunda-feira (21/03) às 16h, live com o secretário geral do Instituto Ganga Zumba e presidente estadual da União de Negros pela Igualdade (Unegro), Luiz Fernando Costa. O evento, que marca o Dia da Luta Contra a Discriminação Racial instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1966, pode ser acompanhado por meio do link: https://www.youtube.com/c/ GrupoLiteratusEducacional .

Para a Diretora de Ensino e Gestão, Sarah Lima, é uma oportunidade de debater questões e refletir sobre a temática. “Todos podem participar da live, isso enriquece a discussão sobre como a discriminação racial ainda está presente no nosso cotidiano e como precisamos combatê-la”, afirmou.

O Ganga Zumba atua no Amazonas promovendo ações em prol de questões étnico-raciais desde 2007. “O instituto acredita na valorização e atividades que estimulam práticas sustentáveis de proteção ao meio ambiente, resgatando as tradições, cultura e história das comunidades tradicionais de matrizes africanas, reconstruindo a memória social e coletiva e a história da população negra do Amazonas e do Brasil”, informou Luiz Fernando.

