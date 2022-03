Linn da Quebrada assume a nova ‘Linnderança’ do BBB 22 por vencer prova

Cantora é anunciada por Tadeu Schmidt após ter sido a última a deixar a Prova do Líder de Resistência Avon

Linn da Quebrada é a nova Líder do BBB 22! A sister foi a última a deixar a Prova do Líder de Resistência Avon, após 17 horas e 36 minutos de horas de disputa. Na noite de ontem (25), durante o programa ao vivo, Tadeu Schmidt oficializa sua vitória e anuncia a sister como a rainha da semana na casa mais vigiada do país.

“Temos uma nova ‘Linnderança’?! Antes, vamos enaltecer o esforço de todos vocês!”, celebra Tadeu. “Ela lutou além dos limites dela. Logo cedo, ela disse: ‘Tá doendo daqui para baixo'”.

Linn da Quebrada, então, comenta: “Nem sei dizer, teve um momento que estava muito desestabilizada e pensava o quanto queria isso. O quanto queria aquilo pra viver liderança no programa, ver foto da família, então me agarrei a isso. As dores no corpo, sem saber quanto tempo iria aguentar, iria continuar, e só ia sair se o corpo não aguentasse mais e tivesse um ‘piri-paque'”, diz.

Ela segue: “Recebi esse presente muito bem, quero agradecer ao DG, PA e Scooby por abrirem mão da liderança e fazerem esse gesto lindo. Fiquei feliz e grata por terem feito isso por mim, mas me sinto muito feliz por sentir que consegui acompanhar vocês até aquele momento. Fiz de tudo e faria de tudo mais uma vez”.

“Estava bonito de se ver”, diz Tadeu. A seguir, o apresentador pede que os três brothers falem sobre aquele momento.

“Tem gesto que só a gente que estava naquele momento pode explicar. Não vamos ficar falando que foi por isso e por aquilo, olhamos nos olhos uns dos outros e ‘essa liderança é da Lina’. Foi simples, de coração, é mérito dela, ela mereceu estar nesse lugar, ela mostrou que era dela”, diz Pedro Scooby.

Com informações do GShow