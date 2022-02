Linhas de ônibus terão mudanças nas zonas Leste e Norte

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que, a partir desta quarta-feira, 23/2, três linhas de ônibus das zonas Norte e Leste sofrerão mudanças para oferecer mais alternativas aos usuários de transporte público da cidade. As alterações serão nas linhas 654, A055 e A317.

No caso da linha 654, que parte do Terminal 4 (T4), no bairro Jorge Teixeira, passará a atender a avenida Nathan Xavier, passando pelo bairro Parque 10 após a avenida Professor Nilton Lins, chegando até a Estação Arena (E2), na avenida Constantino Nery, na zona Centro-Sul da capital.

Quanto à A055, a linha passará a atender o Terminal de Integração 3 (T3), no bairro Cidade Nova 1, zona Norte. Por causa da mudança, a linha deixa de atender o conjunto Viver Melhor 3, que passa a ser atendido pela linha A317. A medida visa melhorar o percurso e frequência da linha, proporcionando melhor atendimento aos usuários do transporte público.

Outra mudança afetará a linha A 317, que seguirá itinerário normal até a avenida Maria Marreira, então prossegue pela rua Juruena, avenida São José de Ribamar (retorno), rua Juruena e avenida Maria Marreira, a partir de onde segue itinerário normal.

*Com assessoria