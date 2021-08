Linhas de ônibus terão mudanças a partir de quarta-feira (1º)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que, a partir desta quarta-feira, 1º/9, a linha 330-Lago Azul passará a operar até a estação E3 – Santos Dumont.

Os passageiros terão como opções para o Centro, a partir do E3, as linhas 300, 306, 315, 324, 443, 444, 454, 356, 357, 448, 455, 500, 560 e 640. O IMMU salienta ainda que, com a alteração do itinerário das linhas 029 e 038 para atendimento ao Terminal 6, no conjunto Viver Melhor, os usuários do bairro também têm como opção para o Centro as linhas 356 e 357, a partir do T6.

Outra mudança que inicia nesta quarta-feira envolve a linha 323 – União da Vitória/ T2/ Cachoeirinha, que passará a ser atendida pelas linhas 320 – União da Vitória/ T1/ Centro e 029 – T6/ Lago Azul /União da Vitória, e os usuários que se deslocam ao Terminal da Cachoeirinha (T2) terão como opção fazer a integração na estação E3-Santos Dumont com as linhas 358, 415 e 550, bem como no terminal T6 – Viver Melhor com a linha 358.