Linhas de ônibus que atendem a zona Norte serão alteradas neste sábado

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai alterar a partir de sábado, 10/7, o itinerário das linhas de ônibus A401, 452, 457, que atendem o conjunto Águas Claras, bairro Novo Aleixo, zona Norte da cidade. A mudança na rota se dá por conta da indisponibilidade de um terminal para atender os ônibus no conjunto.

O IMMU, para atender melhor os usuários e realizar o itinerário das linhas com mais agilidade, transferiu as linhas A401 e 457 para o Terminal 3 (T3), na Cidade Nova, e a linha 452, para o terminal do conjunto Rio Maracanã.

Com a transferência dos ônibus, a linha A401 deixará de atender a estação E4, situada no Parque das Nações, na avenida Max Teixeira. A linha vai partir do T3, depois vai para o conjunto Águas Claras, conjunto Boas Novas, avenida Timbiras, avenida Governador José Lindoso (avenida das Torres), avenida Professor Nilton Lins, Parque das Laranjeiras, avenida Max Teixeira e retorna para o T3.

A Linha 452, que atualmente realiza o trajeto partindo do conjunto Parque das Nações até o Centro, a partir de sábado, vai sair do conjunto Rio Maracanã, no bairro Flores, zona Centro-Sul, com o seguinte itinerário: saída do conjunto Rio Maracanã, rua Penetração, rua desembargador Luiz F. Cabral, rua Perimetral, rua Espanha, rua Venezuela e segue itinerário até o T1 e Centro.

Com a mudança para o Terminal 3, a linha 457 deixará de atender a rota por dentro do conjunto Águas Claras, que passará a ser realizada pela linha alimentadora A401 e levará os usuários até o T3, de onde poderão acessar outras opções para o Centro, a partir das

linhas 300, 640, 357, 448. Os usuários também poderão ter acesso ao Terminal 2 pelas linhas 350, 359, 457, 458, 446, 351, 304 e outras.

A linha 457 seguirá para o Centro pelo seguinte itinerário: Partindo do T3, avenida Timbiras, vai acessar a avenida Governador José Lindoso (avenida das Torres) e seguirá para o T2 e Centro.

O IMMU reforça aos usuários que as mudanças foram necessárias devido a não ter no conjunto um local adequando para terminal de bairro aos motoristas e cobradores, além de um espaço para estacionamento dos ônibus sem comprometer a segurança viária e a circulação dos veículos.

Para tirar dúvidas em relação às mudanças nos itinerários das linhas e demais demandas em relação ao transporte coletivo, o órgão de trânsito e transporte disponibilizou as linhas telefônicas para os usuários: (92) 3632-2784 / 3653-2486 / 118, que funcionarão de segunda a sexta-feira, de 8h as 17h.