Linhas da Viação Açaí serão remanejadas para outras empresas de transporte

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que, no momento em que foi informada da paralisação dos rodoviários e da empresa Viação Açaí, nesta quinta-feira, 8/7, tomou medidas para não prejudicar os usuários de transporte coletivo.

Uma das medidas colocadas em prática foi o remanejamento de linhas operacionalizadas pela Açaí para outras empresas de transporte que atendem a capital.

A prefeitura destaca ainda que as questões contratuais estão sendo tratadas com a Procuradoria Geral do Município (PGM), para que todas as providências cabíveis sejam tomadas.

O IMMU ressalta que não tem medido esforços para garantir que os trabalhadores do transporte público garantam seus direitos dentro da normalidade e que os usuários dos ônibus não sejam prejudicados com paralisação sem prévia programação.

