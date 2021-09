Linha de ônibus A204 sofre alteração de itinerário a partir de sábado (2/10)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que a linha de ônibus A204 que atende o conjunto Jardim Versalles, bairro Planalto, zona Centro-Oeste, passará a receber os passageiros do parque Mosaico, no mesmo bairro. A mudança tem a finalidade de prestar melhor qualidade aos usuários e ganhar mais tempo nas viagens.

A linha continuará realizando o itinerário Jardim Versalles – Arena E2. No entanto, algumas vias que eram atendidas pela linha A204 passarão a ser realizadas por outras linhas do transporte público.

A avenida Desembargador João Machado será atendida pelas linhas 014, 213, 215 e 219. Já a avenida Laguna terá as linhas 014, 213, 219, 227 e A225.

As linhas 215, 223 e A225 atenderão os passageiros das ruas 5 e rua Perci Aires. As linhas 215 e 227 vão atender às ruas Ovidio Gomes Monteiro e professor Aires Marinho.

O IMMU informa que já comunicou as empresas que operam essas linhas sobre os ajustes do itinerário, para que atendam aos usuários e os horários que devem realizar.

Para tirar dúvidas em relação às mudanças nos itinerários das linhas e demais demandas em relação ao transporte coletivo, o órgão de trânsito e transporte disponibilizou as linhas telefônicas para os usuários: (92) 3632-2784 / 3653-2486, que funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.