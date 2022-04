Liga Contra o Câncer está apta a receber doações de IR de Pessoas Jurídicas

Você sabia que empresas que aderiram à modalidade de tributação de lucro real, podem doar até 2% do lucro operacional bruto, a instituições filantrópicas? O valor entra como despesa operacional, não gerando prejuízos à empresa, pois se torna dedutível do valor devido. Para receber, a instituição deve estar enquadrada na modalidade, sendo reconhecida como de ‘utilidade pública’. É o caso da Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc), ONG que atua há mais de 60 anos acolhendo pacientes oncológicos no Estado.

A doação ocorre no ato da declaração Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), que pode ser feita até 27 de julho. Ou, durante as declarações trimestrais. Além disso, as empresas também podem doar a instituições filantrópicas, produtos ou serviços, que também são dedutíveis do Imposto de Renda.

As empresas aptas a doar são aquelas que tem faturamento anual acima de R$ 78 milhões ao ano, e que são obrigadas, por força da lei, a aderirem à modalidade de lucro real.

“Doar parte do Imposto de Renda a instituições consideradas filantrópicas estimula outras empresas a fazerem o mesmo. Além disso, a doação é considerada pela Receita Federal, uma despesa dedutível. Ou seja: ao doar, o contribuinte pagará menos Imposto de Renda”, explicou o presidente da Lacc, mastologista Jesus Pinheiro.

Ele explica que as doações podem auxiliar na ativação de projetos importantes, como o albergue da instituição. “Temos uma hospedaria pronta na Lacc, mobiliada e à espera de doações para entrar em funcionamento. Ela foi criada para receber pacientes em tratamento contra o câncer, que vêm do interior do Estado. Durante a pandemia da Covid-19, o terceiro setor sofreu perdas significativas e precisamos recuperar as doações para mantermos nosso apoio social aos pacientes que se encontram em situação de vulnerabilidade”, explicou.

A Liga Amazonense Contra o Câncer também recebe doações por outras modalidades. Entre elas, estão o site da ONG (www.laccam.orgbr), que recebe valores através da plataforma PagSeguro; PIX (04.499.182/0001-48 CNPJ) e por agendamento via telefone (92 – 2101-4900 ou 98484-5436).

Com informações da assessoria