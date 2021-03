Lideranças indígenas resistem à Covid-19 para manter viva sua cultura e seus povos

Ainda bastante presente nos centros urbanos, a contaminação pela Covid-19 também tem sido implacável nas comunidades e municípios do interior, que contam com menos estrutura hospitalar para atender casos graves da doença. A situação se agrava com as populações indígenas, que sentem os efeitos devastadores das perdas de pessoas que levaram consigo conhecimentos tradicionais fundamentais para a resistência cultural dessas etnias.

Diante desse cenário, o Regatão do Bem, iniciativa coordenada pelo Idesam, tem dado continuidade na mobilização de parceiros institucionais para levar alimentos e itens de higiene e limpeza pessoal para comunidades afetadas, trabalho iniciado no ano passado com o agravamento local da pandemia. Graças a parceiros como Fundação Banco do Brasil, Instituto Coca-Cola, Instituto Phi, União BR, União Amazonas, Instituto Asta e Greenpeace, o Regatão do Bem conseguiu viabilizar a entrega de mais de 1300 cestas e 7500 máscaras, na capital e no interior, somente em 2021. Nesta nova fase da campanha, 5200 pessoas foram assistidas com a entrega das cestas, que suprem necessidades básicas emergenciais que se tornaram inacessíveis neste período de isolamento.

Joilson Paulino, nascido em Barcelos, na Reserva Indígena Atroari, é uma das lideranças do povo Karapana, que na capital se concentra no Parque das Tribos, onde Paulino mora desde a sua fundação como primeiro bairro indígena de Manaus. Paulino relata que a contaminação no Parque das Tribos foi “algo muito forte”, mas que seu povo tem resistido com a ajuda de medicamentos e conhecimentos tradicionais. No entanto, ele também lamenta as perdas sentidas no período, que deixam não apenas o vazio das pessoas, como também do conhecimento que elas detinham.

“Tivemos a perda do nosso cacique geral por conta da COVID e eu perdi meu irmão, pai, tio, tias e primos. Para a gente está sendo muito difícil. A gente que está no papel de liderança se preocupa muito com o bem-estar do nosso povo e a gente estando debilitado, sem poder ajudar acaba se sentindo em um barco à deriva no meio de uma tempestade. Como indígena que vem enfrentando a pandemia no Amazonas, tivemos que encarar as perdas de nossas figuras mentoras, dos conhecimentos ancestrais, e é muito dolorido lembrar disso, pois eles são os sabedores da nossa cultura, da nossa raiz, da nossa identidade e eles foram sem poder se despedir, falar, ou mesmo preparar a comunidade para essa luta. Querendo ou não, a responsabilidade vem para quem tem um pouco mais de articulação e como indígena não poderíamos ficar parado vendo o nosso povo morrer”, desabafa Paulino, que conseguiu se recuperar da doença.

Resistência é mais do que uma palavra, mas um sentimento que Vanda Ortega Witoto sempre gosta de enfatizar quando vai falar de seu povo. A etnia Witoto atualmente se concentra em duas comunidades no Alto Solimões, nas aldeias Colônia e São Domingo, mas muitas famílias também já residem na sede dos municípios de Amaturá e Santo Antônio do Içá. Moradora do Parque das Tribos, em Manaus, desde 2019, Ortega é a representante oficial dos interesses do seu povo na capital amazonense. Atualmente, 178 famílias resistem às margens do Solimões. São famílias que já escaparam do extermínio na Colômbia, no período de forte exploração do seu território no rio Putumayo.