Lideranças de 10 países se reúnem no AM para debater clima e florestas

O Amazonas vai ganhar destaque mundial, do dia 16 a 18 de março, com a realização da Reunião Anual da Força-Tarefa de Governadores pelo Clima e Florestas (GCF Task Force), que terá a participação de mais de 300 autoridades, lideranças e convidados de 10 países. O evento, organizado em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), promoverá um amplo debate sobre problemáticas e soluções para as mudanças climáticas e o desmatamento em Estados e províncias de florestas tropicais.

No dia 16 de março, a reunião será apenas para os membros da GCF Task Force, formado por 38 Estados e províncias que cobrem mais de um terço das florestas tropicais do mundo, localizadas no Brasil, Colômbia, Costa do Marfim, Equador, Indonésia, México, Nigéria e Peru.

Já nos dias 17 e 18, das 8h30 às 17h, o evento é aberto ao público e será realizado no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, localizado no bairro Dom Pedro, em Manaus, com a realização de quatro debates e ainda uma feira com produtos da bioeconomia amazônica.

A proposta é reunir a sociedade em geral e representantes do setor privado, governos, instituições, povos indígenas, populações tradicionais, entre outras. Para participar do evento, é necessário enviar um e-mail solicitando o convite: [email protected] gcftaskforce.org.

“Vamos abordar ainda metas para redução da pobreza, que garantam o sustento das famílias de forma sustentável e que protejam a cultura de cada país. Nós queremos atrair, cada vez mais, investimentos da iniciativa privada em projetos sustentáveis”, comentou o governador do Amazonas, Wilson Lima, presidente da Força-Tarefa do GCF.

“Se a gente não tiver condições de suprir essas necessidades, que são básicas, principalmente para quem mora na área urbana, e mesmo quem mora na área rural, haverá uma pressão ainda maior sobre a floresta. É questão de sobrevivência, ela está acima de qualquer situação, de qualquer questão. Precisamos garantir o sustento das famílias, e é por isso que eu continuo defendendo um desenvolvimento sustentável, que possa ser palpável, que dê condições do nosso povo produzir, que dê condições para o nosso povo que está lá na floresta continuar ocupando esse espaço”, enfatizou o governador.

O evento em Manaus seguirá todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19, com o uso obrigatório de máscara, exigência da carteira de vacinação com o esquema vacinal completo, disponibilização de álcool em gel nas áreas comuns, medidas de distanciamento social, entre outras.

Mais sobre o evento – A reunião anual da Força-Tarefa do GCF será dividida em debates temáticos que se alinham com o Plano de Ação de Manaus (MAP, na sigla em inglês), inicialmente discutido, no ano passado, na Conferência das Partes, a COP26, em Glasgow, na Escócia.

O MAP vai traçar um caminho para a rede da Força-Tarefa do GCF nos próximos anos, abordando as áreas: (1) Conhecimento, Tecnologia e Inovação; (2) Governo e Políticas Públicas; (3) Pessoas e Comunidades; e (4) Finanças e Investimento.

O evento também será transmitido simultaneamente no site: www.gcftf.org.

