Líder supremo do Irã chama Trump de palhaço

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi chamado de “palhaço” pelo líder supremo do Irã, Ali Khamenei. O aiatolá afirmou que Trump é falso nas relações com os iranianos e disse acreditar que o presidente americano vai “enfiar uma faca envenenada” nas costas do povo do Irã. O discurso foi feito durante o primeiro sermão do líder desde 2012.

Khamenei declarou ainda que os EUA tentam dividir o país e deflagrar uma guerra civil em solo iraniano. Condenou ainda o assassinato do general Soleimani, que classificou como demonstração de “natureza terrorista”.

fonte: CAMILA COSTA