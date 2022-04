Liceu Claudio Santoro abre audições hoje para Camerata de violões e orquestras

Link para inscrição estará disponível, a partir das 9h, na página da @culturadoam no Instagram

O Governo do Amazonas, por meio do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, abre hoje (5), as audições da Orquestra Jovem, Camerata de Violões e Orquestra de Repertório Popular. O link para as inscrições ficará disponível na página da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam) no Instagram, às 9h, com encerramento na quinta-feira (07/04), às 17h.

Após efetuar a inscrição, o candidato recebe por e-mail informações sobre local, data e horário da audição. Os inscritos passam por uma avaliação técnica de uma banca examinadora, que vai observar o conhecimento e aptidão da linguagem artística da música.

De acordo com o diretor do Liceu, maestro Davi Nunes, os grupos artísticos do Liceu preparam os alunos para seguirem carreira profissional. “Isso é importante para o Liceu, para os nossos alunos, pois além de ensinarmos desde os primeiros fundamentos, eles têm condições de participar de grupos, onde certamente levarão essa experiência e conhecimento profissional”, disse o diretor.

No ato da inscrição, os candidatos poderão acessar o regulamento com mais detalhes sobre as vagas. Para se inscrever, são necessárias algumas informações como nome completo, nome artístico/social, telefone, e-mail, escolaridade, além de autorização para uso de imagem e som pelo Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

“Como critério para as nossas audições, os interessados deverão procurar as mídias do Liceu e da Secretaria de Cultura para se inscrever pelo link da internet. Também tem que saber tocar o instrumento desejado. Na audição ele vai ter uma música de livre escolha para tocar para a banca e outra escolhida pela banca para executar”, explica o diretor.

Os candidatos devem comparecer ao local de realização das audições com antecedência mínima de 30 minutos, antes do horário fixado para o início das audições, portando o documento de inscrição, e documento oficial de identidade.

O resultado das audições será divulgado nos murais do Liceu (avenida Pedro Teixeira, 2565, bairro Dom Pedro) e via contato telefônico.

Camerata de violões

Os candidatos deverão executar uma música de livre escolha. Uma segunda música será escolhida pela banca avaliadora, conforme o instrumento escolhido no ato da inscrição.

Orquestra de Repertório Popular

Os candidatos deverão executar uma música de livre escolha. Uma segunda música será escolhida pela banca avaliadora, conforme o instrumento escolhido no ato da inscrição.

Todos os candidatos à vaga de cantor receberão, no ato da inscrição, um link com a música que deverá ser cantada na performance para a banca avaliadora.

Orquestra Jovem

O candidato a músico deverá entregar duas cópias da partitura escolhida para a banca examinadora.

O inscrito executará a música de livre escolha. E, uma segunda música será escolhida pela banca avaliadora, que entregará a partitura ao músico, conforme o instrumento escolhido no ato da inscrição.

