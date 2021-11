Liberado trecho da avenida Tefé que estava em obras

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), liberou às 8h desta segunda-feira, 8/11, trecho da avenida Tefé, entre as ruas General Glicério e Duque de Caxias, no bairro Praça 14, zona Sul. O local estava interditado desde agosto para realização de obras do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim).

Por causa da liberação, uma conversão à esquerda da avenida Tefé para avenida Castelo Branco, que estava funcionando de forma temporária, será desativada. No cruzamento, os condutores terão como opções dobrar à direita na avenida Castelo Branco ou seguir pela avenida Tefé, no sentido Centro.

Com a mudanças, as linhas 535, 542, 611, 612 e 713 retornam aos seus itinerários habituais: avenida Tarumã, entram à direita na rua Visconde de Porto Alegre, esquerda na avenida Tefé e fazem a conversão à direita na avenida Castelo Branco, a partir de onde seguem o itinerário normal.

*Com informações da assessoria