Lei Seca flagra 45 motoristas alcoolizados em Manaus

Em cinco dias de fiscalização da Lei Seca em Manaus, 45 pessoas foram flagradas dirigindo após ingerir bebida alcoólica. Durante as operações realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), que ocorreram entre o dia 22 de janeiro e a madrugada desta segunda-feira (27/01), 901 exames do bafômetro foram realizados pelo Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) da instituição, em parceria com a Polícia Civil e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran).

Durante as fiscalizações, foram abordados 1.792 veículos, resultando na emissão de 525 autos de infração pelas mais diversas transgressões de trânsito. No total, 124 veículos foram removidos ao parqueamento do órgão, sendo 27 carros e 97 motos. Também foram recolhidas 55 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e 79 Certificados de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLVs). Duas motocicletas clonadas foram recuperadas durante as abordagens.

Na noite da última sexta-feira (24/01), o condutor R. G. A. foi preso em flagrante por embriaguez ao volante. Ele foi abordado ao sair de um bar na avenida Itaúba, na zona leste da capital. O mesmo foi convidado a realizar o exame do bafômetro, que apontou positivo para ingestão de bebida alcoólica. Após receber voz de prisão, ele ainda tentou subornar os agentes de trânsito e policias militares que estavam conduzindo abordagem.

O condutor resistiu à prisão, provocando um princípio de confusão e atingindo um dos policiais presentes com uma garrafa de vidro na cabeça. R. G. A. foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram realizadas as medidas cabíveis. Ele deve responder por condução de veículo sob efeito de substância alcoólica e desacato.

Sobre a Lei Seca – O condutor que tiver índice de álcool no sangue superior a 0,33 miligramas por litro de ar expelido no momento do teste do bafômetro será preso, pagará multa no valor de R$ 2.934,70 e terá a CNH suspensa, além de responder criminalmente.

A blitz da Lei Seca é uma operação policial de fiscalização que tem como objetivo combater quaisquer ilegalidades dos motoristas, de modo especial o consumo de álcool associado à direção, aplicando a Lei 11.705, de 19 de junho de 2008 (conhecida também como Lei Seca).