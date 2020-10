Lei que obriga estabelecimentos dar destaque a produtos específicos para diabéticos completa um ano

Neste próximo 02 de outubro faz um ano da aprovação da Lei 2.514 de autoria do vereador Cláudio Proença (PMN) que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios em local único especifico e com destaque os produtos destinados aos indivíduos celíacos , diabéticos e com tolerância a lactose no município de Manaus.

A medida ainda indica a colocação de placas indicativas deverão conter as expressões “Sem Glúten”, “Diet” e “Sem Lactose” para melhor atender o consumidor e visa facilitar a vida das pessoas que sofrem restrições nutricionais.

O vereador Claudio Proença destacou a importância da lei vigente. “Muitas pessoas são intolerantes ao glúten (celíacos) e a lactose, sendo dever do município protegê-las. Importante na proteção à vida, todos têm direito de saber se o que estão comendo faz bem ou não para a saúde e de sua família.”